Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra
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{(1,4),(2,5),(3,6),(4,7)}\(\left\]\lbrace{(1,4),(2,5),(3,6),(4,7)}\[\right\]\rbrace\){(1,4),(2,5),(3,6),(4,7)}
{(1,2),(1,3),(2,4)}\(\left\]\lbrace{(1,2),(1,3),(2,4)}\[\right\]\rbrace\){(1,2),(1,3),(2,4)}
{(2,3),(3,3),(4,5)}{\(\left\[\lbrace\)(2,3),(3,3),(4,5)\(\right\]\rbrace\)}{(2,3),(3,3),(4,5)}
{(1,1),(2,2),(3,1),(9,9)}{\(\left\[\lbrace\)(1,1),(2,2),(3,1),(9,9)\(\right\]\rbrace\)}{(1,1),(2,2),(3,1),(9,9)}
Master One to One Functions Example 1 with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Which of the following is the graph of a one-to-one function?
Consider the set of ordered pairs. Verify if it is one-to-one. If so, find its inverse.
f={(2,9),(4,11),(6,15),(8,20)}f={\(\left\[\lbrace\)(2,9),(4,11),(6,15),(8,20)\(\right\]\rbrace\)}
g={(1,32),(4,53),(7,94),(10,116)}g={\(\left\[\lbrace\)(1,\(\frac\)32),(4,\(\frac\)53),(7,\(\frac\)94),(10,\(\frac{11}{6}\))\(\right\]\rbrace\)}