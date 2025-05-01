Quantitative Reasoning
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56x2−xy\(\frac\)56x^2-xy65x2−xy
16x2+xy\(\frac\)16x^2+xy61x2+xy
56x2+xy\(\frac\)56x^2+xy65x2+xy
56x2−12xy\(\frac\)56x^2-\(\frac\)12xy65x2−21xy
Master Like Terms Example 1 with a bite sized video explanation from Nick Kaneko
Simplify the expression.
7(x−3)+107(x-3)+10
6(2a−b)+4(3a+5b)6(2a-b)+4(3a+5b)
−3[2x−(4−x)]-3[2x-(4-x)]
3x2+5x3−2x+4x2−x3+8x+103x^2+5x^3-2x+4x^2-x^3+8x+10
Use the distributive property to simplify the expression.
7(3−2)7\(\left\)(3-2\(\right\))
−4(6+1)-4\(\left\)(6+1\(\right\))
14(8−12)\(\frac\)14\(\left\)(8-12\(\right\))
0.6(−8x+2.5)0.6\(\left\)(-8x+2.5\(\right\))