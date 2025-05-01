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Ch.5 - Introduction to Solutions and Aqueous Solutions
Tro - Chemistry: A Molecular Approach 6th Edition
Tro6th EditionChemistry: A Molecular ApproachISBN: 9780137832217Not the one you use?Change textbook
All textbooksTro 6th EditionCh.5 - Introduction to Solutions and Aqueous SolutionsProblem 66
Chapter 5, Problem 66

A 25.00-mL sample of an unknown H3PO4 solution is titrated with a 0.150 M NaOH solution. The equivalence point is reached when 22.97 mL of NaOH solution is added. What is the concentration of the unknown H3PO4 solution? The neutralization reaction is H3PO4(aq) + 3 NaOH(aq) → 3 H2O(l) + Na3PO4(aq)

Verified step by step guidance
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Determine the moles of NaOH used in the titration. Use the formula: moles = molarity (M) imes volume (L). Convert the volume of NaOH from mL to L before using it in the calculation.
Identify the stoichiometry of the reaction between H3PO4 and NaOH from the balanced chemical equation. Note that it takes 3 moles of NaOH to neutralize 1 mole of H3PO4.
Calculate the moles of H3PO4 that were neutralized based on the stoichiometry. Divide the moles of NaOH by 3 to find the moles of H3PO4.
Calculate the molarity of the H3PO4 solution. Use the formula: molarity = moles of solute / volume of solution (L). Convert the volume of the H3PO4 solution from mL to L before using it in the calculation.
The result from the previous step gives the concentration of the H3PO4 solution in moles per liter (M).

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Titration

Titration is a quantitative analytical technique used to determine the concentration of a solute in a solution. It involves the gradual addition of a titrant (a solution of known concentration) to a sample until the reaction reaches its equivalence point, where the amount of titrant added is stoichiometrically equivalent to the amount of solute in the sample.
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03:04
Acid-Base Titration

Stoichiometry

Stoichiometry is the calculation of reactants and products in chemical reactions based on the balanced chemical equation. It allows chemists to determine the relationships between the quantities of substances involved in a reaction, such as how many moles of one reactant are needed to completely react with a given amount of another reactant.
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01:16
Stoichiometry Concept

Molarity

Molarity is a measure of concentration defined as the number of moles of solute per liter of solution. It is expressed in units of moles per liter (M) and is crucial for calculations in titration, as it allows for the determination of the amount of solute present in a given volume of solution, facilitating the calculation of unknown concentrations.
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01:13
Molarity
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