CONCEPT PREVIEW Work each problem. Match each polynomial in Column I with its factored form in Column II. I II a. x² + 10xy + 25y² A. (x + 5y) (x - 5y) b. x² - 10xy + 25y² B. (x + 5y)² c. x² - 25y² C. (x - 5y)² d. 25y² - x² D. (5y + x) (5y - x)