Ch. 11 - Cell-Cell Interactions
Freeman - Biological Science 8th Edition
Freeman8th EditionBiological ScienceISBN: 9780138276263Not the one you use?Change textbook
Ch. 11 - Cell-Cell Interactions
Problem 10
Chapter 11, Problem 10

Suppose you have an antibody that binds to the receptor tyrosine kinase illustrated in Figure 11.16. When you add this antibody to the cell, you find that it activates the cell response, even when no signaling molecule is present. Explain this result.

Step 1: Understand the role of receptor tyrosine kinases (RTKs). RTKs are a type of cell surface receptor that, when bound by a signaling molecule, can trigger a cellular response. They do this by activating (phosphorylating) themselves and other proteins, setting off a cascade of events inside the cell.
Step 2: Consider the role of the antibody in this scenario. The antibody is binding to the RTK, which is typically the role of a signaling molecule. This suggests that the antibody is mimicking the action of the signaling molecule.
Step 3: Understand the result. The cell response is activated even when no signaling molecule is present. This means that the antibody is able to trigger the RTK in the same way a signaling molecule would.
Step 4: Draw a conclusion. The antibody is likely binding to the RTK in a way that causes it to activate, or phosphorylate. This could be because the antibody binding changes the shape of the RTK, causing it to 'think' it has bound a signaling molecule and thus triggering the cellular response.
Step 5: Understand the implications. This result suggests that it may be possible to artificially trigger cellular responses by using antibodies or other molecules to activate RTKs. This could have potential applications in treating diseases where certain cellular responses are deficient or overactive.

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Receptor Tyrosine Kinases (RTKs)

Receptor Tyrosine Kinases are a class of cell surface receptors that, upon binding to their specific ligands, undergo dimerization and autophosphorylation. This process activates their intrinsic kinase activity, leading to a cascade of downstream signaling events that regulate various cellular responses, including growth, differentiation, and metabolism.
Recommended video:
Guided course
03:16
Cell-Surface Receptors

Antibody Function

Antibodies are proteins produced by the immune system that specifically bind to antigens, such as proteins on the surface of cells. In this context, the antibody binding to the receptor tyrosine kinase may mimic the action of a signaling molecule, leading to receptor activation and subsequent cellular responses, even in the absence of the natural ligand.
Antibody Function
Guided course
06:04
Functional Groups

Signal Transduction

Signal transduction refers to the process by which a cell responds to external signals through a series of molecular events. When an RTK is activated, it triggers a signaling cascade that can lead to various cellular outcomes. The activation of the RTK by the antibody suggests that the signaling pathway is being initiated without the typical ligand, demonstrating the concept of ligand-independent activation.
Signal Transduction
Guided course
06:56
Signal Transduction and Response
