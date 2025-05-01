Boost your knowledge with General Chemistry Flashcards!
Discover the power of flashcards for fun and efficient studying.
Popular flashcards of the week
Classification of Matter definitions
1. Intro to General Chemistry
15 Terms
21 students found this helpful
Physical & Chemical Changes definitions
1. Intro to General Chemistry
15 Terms
53 students found this helpful
General Chemistry flashcard sets
Find flashcards by topic or subject
951 Decks
- Classification of Ligands definitions24. Transition Metals and Coordination Compounds15 Terms
- Coordination Numbers & Geometry definitions24. Transition Metals and Coordination Compounds11 Terms
- Coordination Numbers & Geometry quiz #124. Transition Metals and Coordination Compounds10 Terms
- Naming Coordination Compounds definitions24. Transition Metals and Coordination Compounds15 Terms
- Writing Formulas of Coordination Compounds definitions24. Transition Metals and Coordination Compounds10 Terms
- Isomerism in Coordination Complexes definitions24. Transition Metals and Coordination Compounds15 Terms
- Orientations of D Orbitals definitions24. Transition Metals and Coordination Compounds13 Terms
- Intro to Crystal Field Theory definitions24. Transition Metals and Coordination Compounds15 Terms
- Crystal Field Theory: Octahedral Complexes definitions24. Transition Metals and Coordination Compounds15 Terms