Boost your knowledge with General Chemistry Flashcards!
Discover the power of flashcards for fun and efficient studying.
Popular flashcards of the week
Classification of Matter definitions
1. Intro to General Chemistry
15 Terms
14 students found this helpful
Physical & Chemical Changes definitions
1. Intro to General Chemistry
15 Terms
51 students found this helpful
General Chemistry flashcard sets
Find flashcards by topic or subject
469 Decks
- Molecular Polarity definitions13. Liquids, Solids & Intermolecular Forces13 Terms
- Molecular Polarity quiz13. Liquids, Solids & Intermolecular Forces28 Terms
- Intermolecular Forces definitions13. Liquids, Solids & Intermolecular Forces15 Terms
- Intermolecular Forces quiz13. Liquids, Solids & Intermolecular Forces10 Terms
- Intermolecular Forces and Physical Properties definitions13. Liquids, Solids & Intermolecular Forces10 Terms
- Intermolecular Forces and Physical Properties quiz13. Liquids, Solids & Intermolecular Forces10 Terms
- Clausius-Clapeyron Equation definitions13. Liquids, Solids & Intermolecular Forces15 Terms
- Phase Diagrams definitions13. Liquids, Solids & Intermolecular Forces15 Terms
- Phase Diagrams quiz13. Liquids, Solids & Intermolecular Forces10 Terms