Boost your knowledge with General Chemistry Flashcards!
Discover the power of flashcards for fun and efficient studying.
Popular flashcards of the week
Classification of Matter definitions
1. Intro to General Chemistry
15 Terms
14 students found this helpful
Physical & Chemical Changes definitions
1. Intro to General Chemistry
15 Terms
51 students found this helpful
General Chemistry flashcard sets
Find flashcards by topic or subject
469 Decks
- Equilibrium Constant Calculations definitions16. Chemical Equilibrium12 Terms
- Kp and Kc definitions16. Chemical Equilibrium15 Terms
- Using Hess's Law To Determine K definitions16. Chemical Equilibrium15 Terms
- Calculating K For Overall Reaction definitions16. Chemical Equilibrium10 Terms
- Le Chatelier's Principle definitions16. Chemical Equilibrium15 Terms
- ICE Charts definitions16. Chemical Equilibrium11 Terms
- Reaction Quotient definitions16. Chemical Equilibrium15 Terms
- Acids Introduction definitions17. Acid and Base Equilibrium15 Terms1 student found this helpful
- Bases Introduction definitions17. Acid and Base Equilibrium15 Terms