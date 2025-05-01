Liberal Arts Math
Improve your experience by picking them
E′∪F={1,3,5,7,9,10,11,13,15,17,19,20}E^{\(\prime\)}\(\cup\) F=\(\left\[\lbrace\)1,3,5,7,9,10,11,13,15,17,19,20\(\right\]\rbrace\)
E′∪F={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19}E^{\(\prime\)}\(\cup\) F=\(\left\[\lbrace\)1,3,5,7,9,11,13,15,17,19\(\right\]\rbrace\)
E′∪F={5,10,15,20}E^{\(\prime\)}\(\cup\) F=\(\left\[\lbrace\)5,10,15,20\(\right\]\rbrace\)
E′∪F={2,4,6,8,10,12,14,16,18,20}E^{\(\prime\)}\(\cup\) F=\(\left\[\lbrace\)2,4,6,8,10,12,14,16,18,20\(\right\]\rbrace\)
Master Unions with a bite sized video explanation from Colleen Daly
Shade each of the following:
M∩N′M∩N'
M′∩N′M'∩N'
Write the specified set using the roster method given
U={1,2,3,…,20},E={2,4,6,…,20},F={5,10,15,20}U={\(\left\[\lbrace\)1,2,3,\(\ldots\),20\(\right\]\rbrace\)},E={\(\left\[\lbrace\)2,4,6,\(\ldots\),20\(\right\]\rbrace\)},F={\(\left\[\lbrace\)5,10,15,20\(\right\]\rbrace\)}
E∪FE∪F
E∪UE\(\cup\) U
U={1,2,3,…,20},E={2,4,6,…,20},F={5,10,15,20}U={\(\left\[\lbrace\)1,2,3,\(\ldots\),20\(\right\]\rbrace\)},E={\(\left\[\lbrace\)2,4,6,\(\ldots\),20\(\right\]\rbrace\)},F={\(\left\[\lbrace\)5,10,15,20\(\right\]\rbrace\)}.
∅∪F∅∪F
Label the Venn diagram with the elements that belong in each set using U={0,1,2,…,9},P={2,4,6,8},Q={3,6,9}U=\(\left\]\lbrace{0,1,2,\ldots,9}\[\right\]\rbrace\),P={\(\left\[\lbrace\)2,4,6,8\(\right\]\rbrace\)},Q={\(\left\[\lbrace\)3,6,9\(\right\]\rbrace\)}. Then find & shade P∪Q.
M∪NM\(\cup\) N
M′∪NM^{\(\prime\)}\(\cup\) N