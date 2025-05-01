Write the specified set using the roster method given

U = { a , b , c , d , e , f , g , h } , M = { a , b , d } , N = { b , d , f , h } U={\(\left\]\lbrace\) a,b,c,d,e,f,g,h\(\right\[\rbrace\)},M={\(\left\]\lbrace\) a,b,d\(\right\[\rbrace\)},N=\(\left\]\lbrace{b,d,f,h}\[\right\]\rbrace\) .