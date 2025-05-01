Determine if each statement is true or false. If false, make it true using one of the symbols: ⊂, ⊆, ⊈.
Determine if each statement is true or false. If false, make it true using one of the symbols: ⊂, ⊆, ⊈.
Determine if each statement is true or false. If false, make it true using one of the symbols: ⊂, ⊆, ⊈.
Determine if each statement is true or false. If false, make it true using one of the symbols: ⊂, ⊆, ⊈.
Determine if each statement is true or false. If false, make it true using one of the symbols: ⊂, ⊆, ⊈.
Create a Venn diagram with the elements that belong in each set using
Hint: B⊆A