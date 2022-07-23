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Ch. 13 - Immune System Disorders
Norman-McKay- Microbiology: Basic and Clinical Principles 2nd Edition
Norman-McKay2nd EditionMicrobiology: Basic and Clinical PrinciplesISBN: 9780137661619Not the one you use?Change textbook
All textbooksNorman-McKay 2nd EditionCh. 13 - Immune System DisordersProblem 12
Chapter 13, Problem 12

Imagine that one of your patients is an emergency medical technician who has a family history of autoimmune disorders and allergy, but she does not currently suffer from either. Which of the following is (are) most likely true of your patient? Select all that apply.
a. She is at an increased risk for cancer
b. She is at an increased risk for type I hypersensitivities
c. She is at an increased risk for type III hypersensitivities
d. She is at an increased risk for latex hypersensitivity
e. She is at an increased risk for immunosuppression

Verified step by step guidance
1
Step 1: Understand the patient's background — she has a family history of autoimmune disorders and allergies but currently shows no symptoms. This suggests a genetic predisposition to immune system irregularities.
Step 2: Recall that autoimmune disorders involve the immune system attacking the body's own tissues, often linked to hypersensitivity types II and III. Allergies are typically related to type I hypersensitivity reactions.
Step 3: Analyze each option in the context of her family history and occupational exposure: (a) Increased cancer risk is not directly linked to family history of autoimmunity/allergy; (b) Type I hypersensitivities are immediate allergic reactions, so a family history of allergy increases this risk; (c) Type III hypersensitivities involve immune complex deposition, often seen in autoimmune diseases, so risk may be increased; (d) Latex hypersensitivity is a type I hypersensitivity common in healthcare workers, so occupational exposure increases this risk; (e) Immunosuppression is not typically associated with family history of autoimmunity/allergy.
Step 4: Conclude that options related to hypersensitivity (type I and III) and latex allergy are most likely true due to genetic predisposition and occupational exposure, while cancer risk and immunosuppression are less directly connected.
Step 5: Summarize that the patient is at increased risk for type I hypersensitivities, type III hypersensitivities, and latex hypersensitivity based on family history and job role.

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Video duration:
2m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Autoimmune Disorders and Genetic Predisposition

Autoimmune disorders occur when the immune system mistakenly attacks the body's own tissues. A family history indicates a genetic predisposition, increasing the likelihood of developing autoimmune conditions or related immune dysregulations, even if symptoms are not currently present.
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Guided course
01:28
Genetic Code

Hypersensitivity Types and Immune Responses

Hypersensitivities are exaggerated immune responses classified into four types. Type I involves immediate allergic reactions (e.g., allergies, anaphylaxis), while Type III involves immune complex-mediated reactions. A family history of allergy or autoimmune disease can increase susceptibility to certain hypersensitivities.
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02:57
Intro to Immune Response Damage

Risk Factors for Immunosuppression and Cancer

Immunosuppression reduces the immune system's ability to fight infections and cancer. While autoimmune disorders involve immune overactivity, they do not inherently increase immunosuppression or cancer risk. Understanding these distinctions helps assess patient risk accurately.
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01:55
Growth Factors
Related Practice
Textbook Question

List the applicable hypersensitivities (type I, II, III, IV) as they relate to the description. Note, more than one type of hypersensitivity may be listed for a given description.

IgG antibodies can mediate type _________________hypersensitivities.

T cells mediate type _________________ hypersensitivities.

Type _________________ hypersensitivities may be generated in response to pharmaceutical drugs.

Type _________________ hypersensitivities may be associated with autoimmunity.

Type _________________ hypersensitivities require a sensitizing exposure.

IgE antibodies can mediate type _________________hypersensitivities.

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Textbook Question

Which of the following is (are) true regarding primary immunodeficiencies? Select all that apply.

a. These disorders tend to be present from birth.

b. These disorders are also called congenital immunodeficiencies.

c. These disorders are more common in elderly patients.

d. Patients with these disorders may not have a familial history of immunodeficiencies.

e. Patients with these disorders tend to experience recurring, persistent, and severe infections, often caused by uncommon agents.

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Which of the following is (are) true regarding type III hypersensitivity reactions? Select all that apply.

a. They involve IgG

b. They involve IgM

c. They are considered delayed reactions

d. They include autoimmune disorders like multiple sclerosis

e. They are rare compared with type I reactions

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Textbook Question

Which of the following is the most likely to lead to graft-versushost disease?

a. An allogeneic bone marrow transplant

b. An allogeneic liver transplant

c. A xenogeneic heart valve transplant

d. An isogenic bone marrow transplant

e. A xenogeneic skin graft

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Textbook Question

What is the general goal of treatments used for autoimmune disorders?

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Textbook Question

Which types of white blood cells are most likely to be involved in type I hypersensitivities? Select all that apply.

a. T helper cells

b. T cytotoxic cells

c. Basophils

d. Macrophages

e. Mast cells

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