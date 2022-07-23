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Ch. 13 - Immune System Disorders
Norman-McKay- Microbiology: Basic and Clinical Principles 2nd Edition
Norman-McKay2nd EditionMicrobiology: Basic and Clinical PrinciplesISBN: 9780137661619Not the one you use?Change textbook
All textbooksNorman-McKay 2nd EditionCh. 13 - Immune System DisordersProblem 11
Chapter 13, Problem 11

Which of the following is the most likely to lead to graft-versushost disease?
a. An allogeneic bone marrow transplant
b. An allogeneic liver transplant
c. A xenogeneic heart valve transplant
d. An isogenic bone marrow transplant
e. A xenogeneic skin graft

Verified step by step guidance
1
Step 1: Understand the concept of graft-versus-host disease (GVHD). GVHD occurs when immunocompetent donor T cells recognize the recipient's tissues as foreign and mount an immune response against them. This typically happens in transplants where donor immune cells are transferred to the recipient.
Step 2: Identify which types of transplants involve transfer of immunocompetent donor immune cells. Bone marrow transplants are a prime example because they contain many immune cells, whereas solid organ transplants like liver or heart valves generally do not transfer large numbers of immune cells.
Step 3: Differentiate between allogeneic, isogenic, and xenogeneic transplants. Allogeneic transplants are between genetically different individuals of the same species, isogenic (or syngeneic) transplants are between genetically identical individuals (e.g., identical twins), and xenogeneic transplants are between different species.
Step 4: Recognize that GVHD is most common in allogeneic bone marrow transplants because the donor immune cells recognize the recipient as foreign and attack. Isogenic transplants do not cause GVHD because the donor and recipient are genetically identical, and xenogeneic transplants usually cause rejection rather than GVHD.
Step 5: Conclude that among the options, an allogeneic bone marrow transplant is the most likely to lead to graft-versus-host disease due to the presence of donor immune cells and genetic differences triggering the immune response.

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Video duration:
2m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Graft-versus-Host Disease (GVHD)

GVHD is a condition where donor immune cells attack the recipient's tissues after a transplant. It primarily occurs when the graft contains immunocompetent cells that recognize the host as foreign, leading to immune-mediated damage. GVHD is most common in bone marrow transplants due to the presence of donor immune cells.
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Communicable vs. Noncommunicable Diseases

Types of Transplants: Allogeneic, Isogenic, and Xenogeneic

Allogeneic transplants involve genetically different individuals of the same species, isogenic (syngeneic) transplants occur between genetically identical individuals, and xenogeneic transplants are between different species. GVHD risk is highest in allogeneic transplants because of genetic differences triggering immune responses.
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Types of Phosphorylation

Role of Bone Marrow Transplants in GVHD

Bone marrow transplants contain donor immune cells capable of mounting an immune response against the host, making them the most common cause of GVHD. Solid organ transplants like liver or heart valves have fewer immune cells, reducing GVHD risk. Thus, allogeneic bone marrow transplants are most likely to cause GVHD.
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T cells mediate type _________________ hypersensitivities.

Type _________________ hypersensitivities may be generated in response to pharmaceutical drugs.

Type _________________ hypersensitivities may be associated with autoimmunity.

Type _________________ hypersensitivities require a sensitizing exposure.

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