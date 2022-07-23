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Ch. 13 - Immune System Disorders
Norman-McKay- Microbiology: Basic and Clinical Principles 2nd Edition
Norman-McKay2nd EditionMicrobiology: Basic and Clinical PrinciplesISBN: 9780137661619Not the one you use?Change textbook
All textbooksNorman-McKay 2nd EditionCh. 13 - Immune System DisordersProblem 8
Chapter 13, Problem 8

Which patient would be the most likely to benefit from desensitization immunotherapy?
a. A person suffering from serum sickness
b. A person at risk for HDN during pregnancy
c. A person with an allergy to pollen
d. A transplant patient
e. An asthmatic patient

Verified step by step guidance
1
Step 1: Understand what desensitization immunotherapy is. It is a treatment designed to reduce allergic reactions by gradually exposing the patient to increasing amounts of the allergen, helping the immune system become less sensitive over time.
Step 2: Review each patient scenario to identify which condition is related to allergies that can be managed by desensitization immunotherapy.
Step 3: Recognize that serum sickness is an immune complex-mediated hypersensitivity reaction, not typically treated with desensitization.
Step 4: Note that hemolytic disease of the newborn (HDN) involves maternal antibodies attacking fetal red blood cells, which is not addressed by desensitization immunotherapy.
Step 5: Identify that allergies to pollen and asthma are allergic conditions where desensitization immunotherapy is commonly used to reduce symptoms by modifying the immune response.

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Video duration:
2m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Desensitization Immunotherapy

Desensitization immunotherapy, also known as allergy immunotherapy, involves gradually exposing a patient to increasing amounts of an allergen to reduce sensitivity and allergic reactions. It is primarily used to treat allergic conditions such as pollen allergies and some insect venom allergies by modifying the immune response over time.

Allergic Reactions and Hypersensitivity

Allergic reactions are immune responses to harmless substances (allergens) that involve hypersensitivity, often mediated by IgE antibodies. Common symptoms include sneezing, itching, and asthma. Understanding the mechanism of allergies helps identify which patients benefit from therapies like desensitization.
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01:56
Chemical Reactions

Clinical Indications for Immunotherapy

Immunotherapy is indicated for patients with specific allergic conditions such as pollen allergies or insect venom allergies, but not for conditions like serum sickness, hemolytic disease of the newborn, or transplant rejection. Recognizing the appropriate clinical scenarios ensures effective and safe treatment choices.
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05:21
Types of Disinfectants
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List the applicable hypersensitivities (type I, II, III, IV) as they relate to the description. Note, more than one type of hypersensitivity may be listed for a given description.

IgG antibodies can mediate type _________________hypersensitivities.

T cells mediate type _________________ hypersensitivities.

Type _________________ hypersensitivities may be generated in response to pharmaceutical drugs.

Type _________________ hypersensitivities may be associated with autoimmunity.

Type _________________ hypersensitivities require a sensitizing exposure.

IgE antibodies can mediate type _________________hypersensitivities.

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Fill in the table.

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Textbook Question

Which of the following is (are) true regarding type III hypersensitivity reactions? Select all that apply.

a. They involve IgG

b. They involve IgM

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a. An allogeneic bone marrow transplant

b. An allogeneic liver transplant

c. A xenogeneic heart valve transplant

d. An isogenic bone marrow transplant

e. A xenogeneic skin graft

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c. Nasal congestion

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a. O− mother with O+ fetus

b. A+ mother with O+ fetus

c. B−mother with AB− fetus

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e. AB+ mother with AB−fetus

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