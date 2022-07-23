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Ch. 13 - Immune System Disorders
Norman-McKay- Microbiology: Basic and Clinical Principles 2nd Edition
Norman-McKay2nd EditionMicrobiology: Basic and Clinical PrinciplesISBN: 9780137661619Not the one you use?Change textbook
All textbooksNorman-McKay 2nd EditionCh. 13 - Immune System DisordersProblem 7
Chapter 13, Problem 7

Which scenario presents the greatest risk for HDN developing?
a. O− mother with O+ fetus
b. A+ mother with O+ fetus
c. B−mother with AB− fetus
d. A−mother with O−fetus
e. AB+ mother with AB−fetus

Verified step by step guidance
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Understand that Hemolytic Disease of the Newborn (HDN) primarily occurs due to Rh incompatibility between an Rh-negative mother and an Rh-positive fetus, where the mother's immune system produces antibodies against fetal red blood cells.
Identify the Rh status of the mother and fetus in each scenario, focusing on cases where the mother is Rh-negative (indicated by a '−') and the fetus is Rh-positive (indicated by a '+').
Evaluate each option: - a. O− mother with O+ fetus (Rh-negative mother, Rh-positive fetus) - b. A+ mother with O+ fetus (Rh-positive mother, Rh-positive fetus) - c. B− mother with AB− fetus (Rh-negative mother, Rh-negative fetus) - d. A− mother with O− fetus (Rh-negative mother, Rh-negative fetus) - e. AB+ mother with AB− fetus (Rh-positive mother, Rh-negative fetus)
Recognize that HDN risk is highest when the mother is Rh-negative and the fetus is Rh-positive, as this leads to maternal sensitization and antibody production against fetal red blood cells.
Conclude which scenario fits this condition best by selecting the case where the mother is Rh-negative and the fetus is Rh-positive, indicating the greatest risk for HDN.

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Video duration:
3m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Hemolytic Disease of the Newborn (HDN)

HDN is a condition where maternal antibodies attack fetal red blood cells, causing anemia and other complications. It typically occurs when there is an incompatibility between the mother's and fetus's blood types, especially involving the Rh factor or ABO blood groups.
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Guided course
04:57
Communicable vs. Noncommunicable Diseases

Rh Factor and Rh Incompatibility

The Rh factor is a protein on red blood cells; Rh-negative mothers can develop antibodies against Rh-positive fetal cells. This immune response is the most common cause of severe HDN, especially when an Rh-negative mother carries an Rh-positive fetus.
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Guided course
01:55
Growth Factors

ABO Blood Group Compatibility

ABO incompatibility occurs when the mother’s blood type has antibodies against the fetus’s blood type antigens, such as an O mother with an A or B fetus. While it can cause HDN, it is usually less severe than Rh incompatibility due to naturally occurring antibodies and less aggressive immune response.
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Guided course
06:04
Functional Groups
Related Practice
Textbook Question

List the applicable hypersensitivities (type I, II, III, IV) as they relate to the description. Note, more than one type of hypersensitivity may be listed for a given description.

IgG antibodies can mediate type _________________hypersensitivities.

T cells mediate type _________________ hypersensitivities.

Type _________________ hypersensitivities may be generated in response to pharmaceutical drugs.

Type _________________ hypersensitivities may be associated with autoimmunity.

Type _________________ hypersensitivities require a sensitizing exposure.

IgE antibodies can mediate type _________________hypersensitivities.

1505
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Textbook Question

Fill in the table.

1829
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Textbook Question

Which of the following is (are) true regarding type III hypersensitivity reactions? Select all that apply.

a. They involve IgG

b. They involve IgM

c. They are considered delayed reactions

d. They include autoimmune disorders like multiple sclerosis

e. They are rare compared with type I reactions

1515
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Textbook Question

Which patient would be the most likely to benefit from desensitization immunotherapy?

a. A person suffering from serum sickness

b. A person at risk for HDN during pregnancy

c. A person with an allergy to pollen

d. A transplant patient

e. An asthmatic patient

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Textbook Question

Which of the following is the most suggestive of an anaphylactic reaction? (NCLEX/HESI/TEAS)

a. Sudden fever

b. A localized rash

c. Nasal congestion

d. Hemorrhage

e. Respiratory distress

1580
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Textbook Question

Which of the following would be recommended as a means to diagnose a type I sensitivity? Select all that apply.

a. Skin prick test

b. IgG titers

c. IgM titers

d. IgE titers

e. Histamine levels

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