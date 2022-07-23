Textbook Question
Frothy, fishy discharge
a. candidiasis
b. bacterial vaginosis
c. genital herpes
d. lymphogranuloma venereum
e. trichomoniasis
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Frothy, fishy discharge
a. candidiasis
b. bacterial vaginosis
c. genital herpes
d. lymphogranuloma venereum
e. trichomoniasis
The most common cause of cystitis
a. C. trachomatis
b. E. coli
c. Mycobacterium hominis
d. S. saprophyticus
Intracellular reticulate bodies of this gram-negative bacterium convert to elementary bodies that can infect a new host cell.