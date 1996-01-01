Boost your knowledge with Physics Flashcards!
Discover the power of flashcards for fun and efficient studying.
Popular flashcards of the week
Vectors, Scalars, & Displacement definitions
2. 1D Motion / Kinematics
15 Terms
6 students found this helpful
Electric Charge definitions
24. Electric Force & Field; Gauss' Law
15 Terms
3 students found this helpful
Physics flashcard sets
Find flashcards by topic or subject
383 Decks
- Intro to Conservation of Momentum definitions11. Momentum & Impulse15 Terms
- Push-Away Problems definitions11. Momentum & Impulse15 Terms
- Types of Collisions definitions11. Momentum & Impulse11 Terms
- Completely Inelastic Collisions definitions11. Momentum & Impulse10 Terms
- Adding Mass to a Moving System definitions11. Momentum & Impulse15 Terms
- Collisions & Motion (Momentum & Energy) definitions11. Momentum & Impulse15 Terms
- Ballistic Pendulum definitions11. Momentum & Impulse15 Terms
- Collisions with Springs definitions11. Momentum & Impulse15 Terms
- Elastic Collisions definitions11. Momentum & Impulse15 Terms