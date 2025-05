If vectors  a ⃗ = 5 ı ^ a⃗=5î a⃗=5ı^,  b ⃗ = 12 k ^ b⃗=12k̂ b⃗=12k^ and  c ⃗ = a ⃗ × b ⃗ c⃗=a⃗\times b⃗ c⃗=a⃗×b⃗ , find  c ⃗ c⃗ c⃗.