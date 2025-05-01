In the context of passive transport across cell membranes, what is the key difference between simple diffusion and facilitated diffusion?
A
Facilitated diffusion occurs only in prokaryotic cells, whereas simple diffusion occurs only in eukaryotic cells.
B
Facilitated diffusion requires specific membrane transport proteins (channels or carriers) to move substances down their concentration gradient, whereas simple diffusion occurs directly through the lipid bilayer without proteins.
C
Facilitated diffusion moves substances against their concentration gradient using ATP, whereas simple diffusion moves substances down their concentration gradient without ATP.
D
Facilitated diffusion can only transport water molecules, whereas simple diffusion can only transport ions.
