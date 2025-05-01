Liberal Arts Math
Improve your experience by picking them
(3×105)+(8×103)+(2×102)+(7×10)+(9×1)\(\left\)(3\(\times\)10^5\(\right\))+\(\left\)(8\(\times\)10^3\(\right\))+\(\left\)(2\(\times\)10^2\(\right\))+\(\left\)(7\(\times\)10\(\right\))+\(\left\)(9\(\times\)1\(\right\))
(3×104)+(8×103)+(2×102)+(7×10)+(9×1)\(\left\)(3\(\times\)10^4\(\right\))+\(\left\)(8\(\times\)10^3\(\right\))+\(\left\)(2\(\times\)10^2\(\right\))+\(\left\)(7\(\times\)10\(\right\))+\(\left\)(9\(\times\)1\(\right\))
(3×104)+(8×102)+(2×103)+(7×10)+(9×1)\(\left\)(3\(\times\)10^4\(\right\))+\(\left\)(8\(\times\)10^2\(\right\))+\(\left\)(2\(\times\)10^3\(\right\))+\(\left\)(7\(\times\)10\(\right\))+\(\left\)(9\(\times\)1\(\right\))
(3×104)+(8×103)+(2×102)+(7×1)+(9×10)\(\left\)(3\(\times\)10^4\(\right\))+\(\left\)(8\(\times\)10^3\(\right\))+\(\left\)(2\(\times\)10^2\(\right\))+\(\left\)(7\(\times\)1\(\right\))+\(\left\)(9\(\times\)10\(\right\))
Master Hindu-Arabic Numeration System with a bite sized video explanation from Colleen Daly
Write the expanded form of the following numerals.
5,204,8175,204,817
Convert from expanded form to a Hindu-Arabic numeral.
(2×105)+(4×104)+(6×103)+(8×102)+(2×101)+(4×1)(2×10^5 )+(4×10^4 )+(6×10^3 )+(8×10^2 )+(2×10^1 )+(4×1)
(8×105)+(6×104)+(2×102)+(4×10)+(6×1)(8×10^5 )+(6×10^4 )+(2×10^2 )+(4×10)+(6×1)