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Ch 03: Vectors and Coordinate Systems
Knight Calc - Physics for Scientists and Engineers 5th Edition
Knight Calc5th EditionPhysics for Scientists and EngineersISBN: 9780137344796Not the one you use?Change textbook
All textbooksKnight Calc 5th EditionCh 03: Vectors and Coordinate SystemsProblem 16c
Chapter 3, Problem 16c

Let A = 4i - 2j, B = -3i + 5j, and F = A - 4B. What are the magnitude and direction of vector F?

Verified step by step guidance
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Step 1: Start by calculating the vector F using the formula \( F = A - 4B \). Substitute the given vectors \( A = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} \) and \( B = -3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} \) into the equation.
Step 2: Multiply the vector \( B \) by 4. This means scaling each component of \( B \) by 4: \( 4B = 4(-3\mathbf{i} + 5\mathbf{j}) = -12\mathbf{i} + 20\mathbf{j} \).
Step 3: Subtract \( 4B \) from \( A \) component-wise. For the \( \mathbf{i} \)-component: \( 4 - (-12) = 4 + 12 = 16 \). For the \( \mathbf{j} \)-component: \( -2 - 20 = -22 \). Thus, \( F = 16\mathbf{i} - 22\mathbf{j} \).
Step 4: Calculate the magnitude of \( F \) using the formula \( |F| = \sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2} \), where \( F_x = 16 \) and \( F_y = -22 \). Substitute these values into the formula: \( |F| = \sqrt{16^2 + (-22)^2} \).
Step 5: Determine the direction of \( F \) by calculating the angle \( \theta \) it makes with the positive \( \mathbf{i} \)-axis. Use the formula \( \theta = \arctan\left(\frac{F_y}{F_x}\right) \), where \( F_x = 16 \) and \( F_y = -22 \). Substitute these values into the formula: \( \theta = \arctan\left(\frac{-22}{16}\right) \).

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Video duration:
5m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Vector Addition and Subtraction

Vector addition and subtraction involve combining vectors to find a resultant vector. In this case, vector F is calculated by subtracting a scaled version of vector B from vector A. This operation follows the rules of vector arithmetic, where corresponding components of the vectors are added or subtracted.
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Guided course
05:58
Subtracting Vectors Graphically

Magnitude of a Vector

The magnitude of a vector is a measure of its length and is calculated using the Pythagorean theorem. For a vector represented as A = ai + bj, the magnitude is given by |A| = √(a² + b²). This concept is essential for determining how strong or large a vector is in a given direction.
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Guided course
03:59
Calculating Magnitude & Components of a Vector

Direction of a Vector

The direction of a vector indicates the orientation in which it acts and is often expressed as an angle or a unit vector. For a vector in the form A = ai + bj, the direction can be found using the arctangent function, θ = arctan(b/a). Understanding direction is crucial for interpreting the vector's effect in physical contexts.
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06:44
Adding 3 Vectors in Unit Vector Notation
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