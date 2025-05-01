Prealgebra
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23\(\frac\)23
52\(\frac\)52
25\(\frac\)25
45\(\frac\)45
Master Rates with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Express each rate as a fraction and simplify.
3636 grams per 120120 milliliters
Express each rate as a unit rate.
8484 miles in 33 hours
77 pounds of apples for $21\$21
Express each ratio as a fraction in its simplest form.
198:12198:12
1121\(\frac\)12 to 2142\(\frac\)14
88 meters to 1414 meters
2.42.4 bags to 3143\(\frac\)14 bags.
1414 cups of flour for every 2121 cups of sugar