Prealgebra
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12.3 yd12.3\(\text{ yd}\)
13 yd 2 ft13\(\text{ yd 2 ft}\)
14 yd14\(\text{ yd}\)
13 yd13\(\text{ yd}\)
Master Conversions: US Length Example 5 with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Fill in the blank to convert as indicated.
13,200ft=13,200ft=_{} __ mi
2.5mi=2.5\(\operatorname{\mathrm{mi}\)}=__ yd
Perform the indicated operation.
21 yd 2 ft×521\(\text{ yd 2 ft}\]\times\)5
24 ft 3 in - 11 ft 8 in24\(\text{ ft 3 in - 11 ft 8 in}\)
168 mi ÷ 6\(\text{168 mi ÷ 6}\)