Boost your knowledge with General Chemistry Flashcards!
Discover the power of flashcards for fun and efficient studying.
Popular flashcards of the week
Classification of Matter definitions
1. Intro to General Chemistry
15 Terms
17 students found this helpful
General Chemistry flashcard sets
Find flashcards by topic or subject
930 Decks
- Oxyacids definitions17. Acid and Base Equilibrium15 Terms
- Bases definitions17. Acid and Base Equilibrium15 Terms
- Amphoteric Species definitions17. Acid and Base Equilibrium12 Terms
- Arrhenius Acids and Bases definitions17. Acid and Base Equilibrium10 Terms1 student found this helpful
- Bronsted-Lowry Acids and Bases definitions17. Acid and Base Equilibrium15 Terms
- Lewis Acids and Bases definitions17. Acid and Base Equilibrium15 Terms
- Lewis Acids and Bases quiz #117. Acid and Base Equilibrium10 Terms
- The pH Scale definitions17. Acid and Base Equilibrium15 Terms
- The pH Scale quiz17. Acid and Base Equilibrium10 Terms