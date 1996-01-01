Boost your knowledge with Genetics Flashcards!
Discover the power of flashcards for fun and efficient studying.
Popular flashcards of the week
Genetics flashcard sets
Find flashcards by topic or subject
83 Decks
- Overview of interacting Genes quiz #13. Extensions to Mendelian Inheritance40 Terms
- Overview of interacting Genes quiz #23. Extensions to Mendelian Inheritance40 Terms
- Overview of interacting Genes quiz #33. Extensions to Mendelian Inheritance10 Terms
- Pleiotropy quiz #13. Extensions to Mendelian Inheritance10 Terms
- Epistasis and Complementation quiz #13. Extensions to Mendelian Inheritance10 Terms
- Variations of Dominance quiz #13. Extensions to Mendelian Inheritance15 Terms
- Penetrance and Expressivity quiz #13. Extensions to Mendelian Inheritance10 Terms
- Organelle DNA quiz #13. Extensions to Mendelian Inheritance10 Terms
- Maternal Effect quiz #13. Extensions to Mendelian Inheritance10 Terms