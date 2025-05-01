Beginning Algebra
56x2−xy\frac56x^2-xy
16x2+xy\frac16x^2+xy
56x2+xy\frac56x^2+xy
56x2−12xy\frac56x^2-\frac12xy
Simplify the expression.
7(x−3)+107(x-3)+10
Simplify the expression.
6(2a−b)+4(3a+5b)6(2a-b)+4(3a+5b)
−3[2x−(4−x)]-3[2x-(4-x)]
3x2+5x3−2x+4x2−x3+8x+103x^2+5x^3-2x+4x^2-x^3+8x+10
Combine like terms such that each variable only appears once.
34x+12x\frac34x+\frac12x
0.5z+.25z−1.35+1.550.5z+.25z-1.35+1.55
Simplify the following by combining like terms.
12x+34x−12y+12y\frac12x+\frac34x-\frac12y+\frac12y
2m+3n−p+4m−2n+5p2m+3n-p+4m-2n+5p