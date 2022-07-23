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Ch. 25 - Pathogenic RNA Viruses
Bauman - Microbiology with Diseases by Taxonomy 6th Edition
Bauman6th EditionMicrobiology with Diseases by TaxonomyISBN: 9780134832302Not the one you use?Change textbook
All textbooksBauman 6th EditionCh. 25 - Pathogenic RNA VirusesProblem 1
Chapter 25, Problem 1

Why are humans considered “dead-end” hosts for many arboviruses?

Verified step by step guidance
1
Understand the term 'arboviruses': these are viruses transmitted by arthropods such as mosquitoes and ticks, which require a cycle involving both the vector and a vertebrate host to maintain transmission.
Define what a 'dead-end host' means in the context of infectious diseases: it is a host that becomes infected but does not contribute to further transmission of the pathogen to vectors or other hosts.
Explain that humans are considered dead-end hosts for many arboviruses because, although they can become infected and develop disease, the level of virus in their blood (viremia) is usually too low or too brief to infect new arthropod vectors that bite them.
Discuss the importance of viremia in the transmission cycle: for an arbovirus to continue its cycle, the virus must reach sufficient concentration in the host's bloodstream to infect a biting vector, which then transmits the virus to another host.
Summarize that since humans typically do not develop high enough viremia to infect vectors, they do not contribute to the ongoing transmission cycle, making them 'dead-end' hosts for many arboviruses.

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Video duration:
2m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Arbovirus Transmission Cycle

Arboviruses are transmitted between arthropod vectors (like mosquitoes or ticks) and vertebrate hosts. The virus replicates in both hosts, maintaining a cycle that allows continued spread. Understanding this cycle is key to knowing why some hosts do not contribute to further transmission.
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Krebs Cycle

Dead-End Host Definition

A dead-end host is an organism that can be infected by a pathogen but does not transmit it further to vectors or other hosts. In the case of arboviruses, humans often do not develop sufficient viral levels in their blood to infect new vectors, breaking the transmission cycle.
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Hide Within Host Cells

Viremia and Infectiousness

Viremia refers to the presence of viruses in the bloodstream at levels high enough to infect vectors. Humans typically exhibit low or short-lived viremia for many arboviruses, which prevents mosquitoes or ticks from acquiring the virus and continuing the transmission chain.
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Intro to Characteristics of Infectious Disease
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Textbook Question

What viral family causes each of these diseases? (A family may be used more than once.)


1. _____Myocarditis

2. _____Colorado tick fever

3. _____Rabies

4. _____Influenza

5. _____Dengue fever

6. _____German measles

7. _____Acute gastroenteritis

8. _____Ebola virus

9. _____RSV

10. _____Western equine encephalitis

11. _____No known disease


A. Rhabdoviridae

B. Paramyxoviridae

C. Reoviridae

D. Coronaviridae

E. Togaviridae

F. Flaviviridae

G. Orthomyxoviridae

H. Orphan virus

I. Caliciviridae

J. Filoviridae

K. Picornaviridae

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_____A single virion is sufficient to cause a cold.

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Label the steps in retroviral replication shown for HIV.

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Textbook Question

A segmented genome is one that has __________.


a. more than one strand of nucleic acid

b. double-stranded RNA

c. both RNA and DNA strands

d. both +ssRNA and -ssRNA molecules

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Textbook Question

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a. They are arboviruses.

b. They are nonpathogenic.

c. They have positive single-stranded RNA genomes.

d. They have negative single-stranded RNA genomes.

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