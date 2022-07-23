Which inequality has solution set (-∞, ∞)?
A. (x-3)2≥0
B. (5x-6)2≤0
C. (6x+4)2>0
D. (8x+7)2<0
Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 1/(x+2)≥3
Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 7/(x+2)≥1/(x+2)
Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 5/(x+1)>12/(x+1)
Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 4/(3+x)≤3/(3+x)
Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 3/(2x-1)>-4/x
Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 4/(2-x)≥3/(1-x)