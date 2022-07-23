The most severe rickettsial illness is caused by __________.
a. Rickettsia typhi
b. Rickettsia rickettsii
c. Orientia tsutsugamushi
d. Ehrlichia chaffeensis
The most severe rickettsial illness is caused by __________.
a. Rickettsia typhi
b. Rickettsia rickettsii
c. Orientia tsutsugamushi
d. Ehrlichia chaffeensis
The bacterium that causes spotted fever rickettsiosis (RMSF) is more likely to infect a human ______________.
a. If an infected tick feeds for several hours
b. When an infected tick initially penetrates the skin
c. When contaminated tick feces dry and become airborne
d. If the human is exposed to rodent feces containing the bacterium
Why have scientists had problems identifying the virulence factors of Treponema pallidum pallidum?
Label inclusion, elementary, and reticulate bodies of Chlamydia: <IMAGE>
Match the disease with the causative pathogen in the list.
___ Spotted fever rickettsiosis
___ Murine typhus
___ Epidemic typhus
___ Scrub typhus
___ Ehrlichiosis
A. Rickettsia typhi
B. Rickettsia prowazekii
C. Rickettsia rickettsii
D. Orientia tsutsugamushi
E. Ehrlichia chaffeensis
Match the pathogen with the listed vector responsible for transmitting it to humans.
___ Rickettsia typhi
___ Rickettsia prowazekii
___ Rickettsia rickettsii
___ Orientia tsutsugamushi
___ Ehrlichia chaffeensis
___ Borrelia burgdorferi
___ Borrelia recurrentis
___ Anaplasma phagocytophilum
A. Rat flea
B. Body louse
C. Hard tick
D. Mite
E. Soft tick