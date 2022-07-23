Skip to main content
Ch. 21 - Rickettsias, Chlamydias, Spirochetes, and Vibrios
Bauman - Microbiology with Diseases by Taxonomy 6th Edition
Bauman6th EditionMicrobiology with Diseases by TaxonomyISBN: 9780134832302Not the one you use?Change textbook
All textbooksBauman 6th EditionCh. 21 - Rickettsias, Chlamydias, Spirochetes, and VibriosProblem 2
Chapter 21, Problem 2

Describe the three developmental stages of the bacteria Ehrlichia and Anaplasma.

Verified step by step guidance
1
Begin by understanding that both Ehrlichia and Anaplasma are obligate intracellular bacteria that undergo a unique developmental cycle involving three main stages within host cells.
Identify the first stage as the 'Elementary Body (EB),' which is the infectious, metabolically inactive form that can survive outside host cells and initiate infection by entering new host cells.
Recognize the second stage as the 'Reticulate Body (RB),' which is the non-infectious, metabolically active form that replicates by binary fission inside membrane-bound vacuoles within the host cell.
Note the third stage as the 'Intermediate Body (IB),' which represents the transitional form between the reticulate body and the elementary body, preparing to convert back into the infectious form.
Summarize that the developmental cycle involves the EB entering the host cell, transforming into RB for replication, then converting into IB, and finally maturing back into EB to be released and infect new cells.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
2m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Developmental Stages of Ehrlichia and Anaplasma

Ehrlichia and Anaplasma undergo a unique biphasic developmental cycle consisting of two main forms: the dense-cored (infectious) form and the reticulate (replicative) form. The dense-cored form initiates infection by entering host cells, while the reticulate form replicates within membrane-bound vacuoles before differentiating back into dense-cored forms to infect new cells.
Recommended video:
Guided course
03:16
Stages of Photosynthesis

Intracellular Life Cycle and Host Cell Interaction

Both bacteria are obligate intracellular pathogens that replicate inside host leukocytes within specialized vacuoles called morulae. Their developmental stages are adapted to evade host immune responses and facilitate survival and replication within the intracellular environment, which is critical for their pathogenicity.
Recommended video:
Guided course
01:50
Hide Within Host Cells

Significance of Morphological Changes in Pathogenesis

The morphological transition between dense-cored and reticulate forms is essential for the bacteria's life cycle and disease progression. The infectious dense-cored form is metabolically inactive but capable of host cell entry, while the reticulate form is metabolically active and divides, highlighting the importance of these stages in transmission and infection.
Recommended video:
Guided course
02:35
Intro to Bacterial Pathogenesis
Related Practice
Textbook Question

The most severe rickettsial illness is caused by __________.

a. Rickettsia typhi

b. Rickettsia rickettsii

c. Orientia tsutsugamushi

d. Ehrlichia chaffeensis

1046
views
Textbook Question

The bacterium that causes spotted fever rickettsiosis (RMSF) is more likely to infect a human ______________.

a. If an infected tick feeds for several hours

b. When an infected tick initially penetrates the skin

c. When contaminated tick feces dry and become airborne

d. If the human is exposed to rodent feces containing the bacterium

1044
views
Textbook Question

Why have scientists had problems identifying the virulence factors of Treponema pallidum pallidum?

Textbook Question

Label inclusion, elementary, and reticulate bodies of Chlamydia: <IMAGE>

1175
views
Textbook Question

Match the disease with the causative pathogen in the list.


___ Spotted fever rickettsiosis

___ Murine typhus

___ Epidemic typhus

___ Scrub typhus

___ Ehrlichiosis


A. Rickettsia typhi

B. Rickettsia prowazekii

C. Rickettsia rickettsii

D. Orientia tsutsugamushi

E. Ehrlichia chaffeensis

998
views
Textbook Question

Match the pathogen with the listed vector responsible for transmitting it to humans.


___ Rickettsia typhi

___ Rickettsia prowazekii

___ Rickettsia rickettsii

___ Orientia tsutsugamushi

___ Ehrlichia chaffeensis

___ Borrelia burgdorferi

___ Borrelia recurrentis

___ Anaplasma phagocytophilum


A. Rat flea

B. Body louse

C. Hard tick

D. Mite

E. Soft tick

701
views