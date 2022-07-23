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Ch. 21 - Rickettsias, Chlamydias, Spirochetes, and Vibrios
Bauman - Microbiology with Diseases by Taxonomy 6th Edition
Bauman6th EditionMicrobiology with Diseases by TaxonomyISBN: 9780134832302Not the one you use?Change textbook
All textbooksBauman 6th EditionCh. 21 - Rickettsias, Chlamydias, Spirochetes, and VibriosProblem 3
Chapter 21, Problem 3

The most severe rickettsial illness is caused by __________.
a. Rickettsia typhi
b. Rickettsia rickettsii
c. Orientia tsutsugamushi
d. Ehrlichia chaffeensis

Verified step by step guidance
1
Step 1: Understand the context of the question, which is about identifying the causative agent of the most severe rickettsial illness. Rickettsial illnesses are caused by bacteria from the order Rickettsiales, which includes several genera such as Rickettsia, Orientia, and Ehrlichia.
Step 2: Review the characteristics and diseases caused by each option: a) Rickettsia typhi causes murine typhus, generally a milder illness; b) Rickettsia rickettsii causes Rocky Mountain spotted fever, known to be a severe and potentially fatal disease; c) Orientia tsutsugamushi causes scrub typhus, which can be serious but is generally less severe than Rocky Mountain spotted fever; d) Ehrlichia chaffeensis causes ehrlichiosis, which can be serious but is typically less severe than Rocky Mountain spotted fever.
Step 3: Compare the severity of illnesses caused by these organisms, focusing on clinical outcomes such as mortality rates, complications, and systemic involvement.
Step 4: Recognize that Rocky Mountain spotted fever, caused by Rickettsia rickettsii, is widely regarded as the most severe rickettsial illness due to its rapid progression and high fatality rate if untreated.
Step 5: Conclude that the correct answer is the organism associated with Rocky Mountain spotted fever, which is Rickettsia rickettsii.

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Video duration:
2m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Rickettsial Illnesses

Rickettsial illnesses are infections caused by bacteria of the Rickettsia genus and related organisms. They are typically transmitted by arthropod vectors like ticks, fleas, and mites, and can cause a range of diseases characterized by fever, rash, and vascular damage.
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05:14
Chronic & Latent Infection Disease Progression

Rickettsia rickettsii and Rocky Mountain Spotted Fever

Rickettsia rickettsii is the causative agent of Rocky Mountain Spotted Fever, considered the most severe rickettsial disease. It leads to high fever, rash, and potentially fatal complications if untreated, making it critical to recognize and treat promptly.
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03:57
Fever

Other Rickettsial Pathogens and Their Diseases

Other rickettsial pathogens include Rickettsia typhi (murine typhus), Orientia tsutsugamushi (scrub typhus), and Ehrlichia chaffeensis (ehrlichiosis). These cause illnesses with varying severity and symptoms, but generally are less severe than Rocky Mountain Spotted Fever.
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03:40
Introduction to Pathogenic Toxins
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___ Chlamydophila psittaci

___ Chlamydophila pneumoniae

___ Chlamydia trachomatis

___ Treponema pallidum pallidum

___ Treponema pallidum pertenue

___ Treponema pallidum endemicum

___ Treponema carateum

___ Borrelia burgdorferi


A. Syphilis

B. Trachoma

C. Sinusitis

D. Lymphogranuloma venereum

E. Proctitis

F. Pelvic inflammatory disease

G. Ornithosis

H. Yaws

I. Bejel

J. Pinta

K. Lyme disease

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Match the following diseases with the causative pathogen(s).


___ Peptic ulcers

___ Gastroenteritis (various forms)

___ Blood poisoning

___ Cholera


A. Vibrio cholerae

B. Vibrio parahaemolyticus

C. Vibrio vulnificus

D. Campylobacter jejuni

E. Helicobacter pylori

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Match the pathogen with the listed vector responsible for transmitting it to humans.


___ Rickettsia typhi

___ Rickettsia prowazekii

___ Rickettsia rickettsii

___ Orientia tsutsugamushi

___ Ehrlichia chaffeensis

___ Borrelia burgdorferi

___ Borrelia recurrentis

___ Anaplasma phagocytophilum


A. Rat flea

B. Body louse

C. Hard tick

D. Mite

E. Soft tick

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