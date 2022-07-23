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Ch. 21 - Rickettsias, Chlamydias, Spirochetes, and Vibrios
Bauman - Microbiology with Diseases by Taxonomy 6th Edition
Bauman6th EditionMicrobiology with Diseases by TaxonomyISBN: 9780134832302Not the one you use?Change textbook
All textbooksBauman 6th EditionCh. 21 - Rickettsias, Chlamydias, Spirochetes, and VibriosProblem 3
Chapter 21, Problem 3

Why have scientists had problems identifying the virulence factors of Treponema pallidum pallidum?

Verified step by step guidance
1
Understand that Treponema pallidum pallidum is the bacterium that causes syphilis and is known for being difficult to study in the laboratory.
Recognize that one major challenge is that T. pallidum cannot be easily cultured in artificial media, which limits the ability to perform genetic and biochemical analyses necessary to identify virulence factors.
Note that the bacterium has a very slow replication rate and a fragile outer membrane, making it sensitive to environmental conditions and complicating experimental manipulation.
Consider that the lack of genetic tools and the inability to perform gene knockouts or mutations in T. pallidum restricts the direct study of specific genes and their roles in virulence.
Acknowledge that these factors combined have made it difficult for scientists to isolate, characterize, and confirm the specific molecules or mechanisms that contribute to the bacterium's pathogenicity.

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Video duration:
2m
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Key Concepts

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Characteristics of Treponema pallidum pallidum

Treponema pallidum pallidum is a spirochete bacterium responsible for syphilis. It is difficult to culture in vitro, has a slow replication rate, and a fragile cell structure, which complicates laboratory studies and identification of its virulence factors.
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05:09
Intro to Characteristics of Infectious Disease

Virulence Factors and Their Identification

Virulence factors are molecules produced by pathogens that enable them to infect hosts and cause disease. Identifying these factors typically requires genetic, biochemical, and immunological analyses, which are challenging when the organism cannot be easily cultured or genetically manipulated.
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Guided course
03:05
Virulence

Limitations of Experimental Techniques

Standard microbiological methods like culturing, genetic manipulation, and protein expression studies are limited for T. pallidum due to its fastidious nature. This restricts the ability to perform functional assays and molecular studies necessary to pinpoint specific virulence determinants.
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02:50
Experimental Design Example 1
Related Practice
Textbook Question

The most severe rickettsial illness is caused by __________.

a. Rickettsia typhi

b. Rickettsia rickettsii

c. Orientia tsutsugamushi

d. Ehrlichia chaffeensis

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Textbook Question

Describe the three developmental stages of the bacteria Ehrlichia and Anaplasma.

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Textbook Question

Match the pathogen with the listed disease(s) it causes.


___ Chlamydophila psittaci

___ Chlamydophila pneumoniae

___ Chlamydia trachomatis

___ Treponema pallidum pallidum

___ Treponema pallidum pertenue

___ Treponema pallidum endemicum

___ Treponema carateum

___ Borrelia burgdorferi


A. Syphilis

B. Trachoma

C. Sinusitis

D. Lymphogranuloma venereum

E. Proctitis

F. Pelvic inflammatory disease

G. Ornithosis

H. Yaws

I. Bejel

J. Pinta

K. Lyme disease

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Textbook Question

Describe the phases of untreated syphilis.

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Textbook Question

Match the following diseases with the causative pathogen(s).


___ Peptic ulcers

___ Gastroenteritis (various forms)

___ Blood poisoning

___ Cholera


A. Vibrio cholerae

B. Vibrio parahaemolyticus

C. Vibrio vulnificus

D. Campylobacter jejuni

E. Helicobacter pylori

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Textbook Question

Match the pathogen with the listed vector responsible for transmitting it to humans.


___ Rickettsia typhi

___ Rickettsia prowazekii

___ Rickettsia rickettsii

___ Orientia tsutsugamushi

___ Ehrlichia chaffeensis

___ Borrelia burgdorferi

___ Borrelia recurrentis

___ Anaplasma phagocytophilum


A. Rat flea

B. Body louse

C. Hard tick

D. Mite

E. Soft tick

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