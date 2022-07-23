The most severe rickettsial illness is caused by __________.
a. Rickettsia typhi
b. Rickettsia rickettsii
c. Orientia tsutsugamushi
d. Ehrlichia chaffeensis
The most severe rickettsial illness is caused by __________.
a. Rickettsia typhi
b. Rickettsia rickettsii
c. Orientia tsutsugamushi
d. Ehrlichia chaffeensis
Describe the three developmental stages of the bacteria Ehrlichia and Anaplasma.
Match the pathogen with the listed disease(s) it causes.
___ Chlamydophila psittaci
___ Chlamydophila pneumoniae
___ Chlamydia trachomatis
___ Treponema pallidum pallidum
___ Treponema pallidum pertenue
___ Treponema pallidum endemicum
___ Treponema carateum
___ Borrelia burgdorferi
A. Syphilis
B. Trachoma
C. Sinusitis
D. Lymphogranuloma venereum
E. Proctitis
F. Pelvic inflammatory disease
G. Ornithosis
H. Yaws
I. Bejel
J. Pinta
K. Lyme disease
Describe the phases of untreated syphilis.
Match the following diseases with the causative pathogen(s).
___ Peptic ulcers
___ Gastroenteritis (various forms)
___ Blood poisoning
___ Cholera
A. Vibrio cholerae
B. Vibrio parahaemolyticus
C. Vibrio vulnificus
D. Campylobacter jejuni
E. Helicobacter pylori
Match the pathogen with the listed vector responsible for transmitting it to humans.
___ Rickettsia typhi
___ Rickettsia prowazekii
___ Rickettsia rickettsii
___ Orientia tsutsugamushi
___ Ehrlichia chaffeensis
___ Borrelia burgdorferi
___ Borrelia recurrentis
___ Anaplasma phagocytophilum
A. Rat flea
B. Body louse
C. Hard tick
D. Mite
E. Soft tick