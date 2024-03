Transform the following expression into an algebraic expression in  x x x . Assume that the inverse trigonometric function is defined for its argument and assume that  x > 0 x>0 x>0 .

 tan ⁡ ( 2 sin ⁡ − 1 x x 2 + 6 ) \tan\left(2\sin^{-1}\frac{x}{\sqrt{x^2}+6}\right) tan(2sin−1x2 ​+6x​)