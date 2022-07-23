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Ch. 21 - Rickettsias, Chlamydias, Spirochetes, and Vibrios
Bauman - Microbiology with Diseases by Taxonomy 6th Edition
Bauman6th EditionMicrobiology with Diseases by TaxonomyISBN: 9780134832302Not the one you use?Change textbook
All textbooksBauman 6th EditionCh. 21 - Rickettsias, Chlamydias, Spirochetes, and VibriosProblem 3
Chapter 21, Problem 3

Match the pathogen with the listed disease(s) it causes.


___ Chlamydophila psittaci
___ Chlamydophila pneumoniae
___ Chlamydia trachomatis
___ Treponema pallidum pallidum
___ Treponema pallidum pertenue
___ Treponema pallidum endemicum
___ Treponema carateum
___ Borrelia burgdorferi


A. Syphilis
B. Trachoma
C. Sinusitis
D. Lymphogranuloma venereum
E. Proctitis
F. Pelvic inflammatory disease
G. Ornithosis
H. Yaws
I. Bejel
J. Pinta
K. Lyme disease

Verified step by step guidance
1
Step 1: Understand the pathogens and their general disease associations. For example, Chlamydophila and Chlamydia species are bacteria known to cause respiratory and sexually transmitted infections, while Treponema species are spirochetes associated with various treponemal diseases, and Borrelia burgdorferi is the causative agent of Lyme disease.
Step 2: Match Chlamydophila psittaci with its disease. This pathogen is primarily linked to a zoonotic respiratory infection transmitted from birds, known as ornithosis.
Step 3: Identify diseases caused by Chlamydophila pneumoniae and Chlamydia trachomatis. Chlamydophila pneumoniae is often associated with respiratory conditions such as sinusitis, while Chlamydia trachomatis causes several diseases including trachoma (an eye infection), lymphogranuloma venereum (a sexually transmitted infection), proctitis, and pelvic inflammatory disease.
Step 4: Match the Treponema pallidum subspecies with their respective diseases. Treponema pallidum pallidum causes syphilis; Treponema pallidum pertenue causes yaws; Treponema pallidum endemicum causes bejel; and Treponema carateum causes pinta. Each of these diseases has distinct epidemiological and clinical features.
Step 5: Assign Borrelia burgdorferi to Lyme disease, a tick-borne illness characterized by multisystem involvement including skin, joints, and nervous system.

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Video duration:
3m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Pathogen-Disease Specificity

Each pathogen species or subspecies is associated with specific diseases due to unique virulence factors and tissue tropisms. Understanding which microorganism causes which disease helps in diagnosis and treatment. For example, different Treponema pallidum subspecies cause distinct diseases like syphilis, yaws, and bejel.
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03:40
Introduction to Pathogenic Toxins

Chlamydophila and Chlamydia Infections

Chlamydophila and Chlamydia are obligate intracellular bacteria causing various diseases. Chlamydophila psittaci causes ornithosis, a zoonotic respiratory infection, while Chlamydophila pneumoniae is linked to respiratory illnesses like sinusitis. Chlamydia trachomatis causes sexually transmitted infections and trachoma, an eye disease.
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03:52
Map of Lesson on Bacteriophage Infections

Spirochete Bacteria and Their Diseases

Spirochetes like Treponema and Borrelia species cause distinct diseases characterized by chronic infection and systemic symptoms. Treponema pallidum subspecies cause syphilis and related endemic treponematoses, while Borrelia burgdorferi is the agent of Lyme disease, transmitted by ticks and causing multisystem illness.
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Guided course
06:18
Introduction to Bacteria
Related Practice
Textbook Question

The most severe rickettsial illness is caused by __________.

a. Rickettsia typhi

b. Rickettsia rickettsii

c. Orientia tsutsugamushi

d. Ehrlichia chaffeensis

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Textbook Question

Why have scientists had problems identifying the virulence factors of Treponema pallidum pallidum?

Textbook Question

The smallest cellular microbes are __________.

a. Rickettsias

b. Mycoplasmas

c. Chlamydias

d. Both a and c

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Textbook Question

Describe the phases of untreated syphilis.

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Textbook Question

Match the following diseases with the causative pathogen(s).


___ Peptic ulcers

___ Gastroenteritis (various forms)

___ Blood poisoning

___ Cholera


A. Vibrio cholerae

B. Vibrio parahaemolyticus

C. Vibrio vulnificus

D. Campylobacter jejuni

E. Helicobacter pylori

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Textbook Question

Match the pathogen with the listed vector responsible for transmitting it to humans.


___ Rickettsia typhi

___ Rickettsia prowazekii

___ Rickettsia rickettsii

___ Orientia tsutsugamushi

___ Ehrlichia chaffeensis

___ Borrelia burgdorferi

___ Borrelia recurrentis

___ Anaplasma phagocytophilum


A. Rat flea

B. Body louse

C. Hard tick

D. Mite

E. Soft tick

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