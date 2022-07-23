Match the pathogen with the listed disease(s) it causes.

The most severe rickettsial illness is caused by __________.
a. Rickettsia typhi
b. Rickettsia rickettsii
c. Orientia tsutsugamushi
d. Ehrlichia chaffeensis
The most severe rickettsial illness is caused by __________.
a. Rickettsia typhi
b. Rickettsia rickettsii
c. Orientia tsutsugamushi
d. Ehrlichia chaffeensis
Why have scientists had problems identifying the virulence factors of Treponema pallidum pallidum?
The smallest cellular microbes are __________.
a. Rickettsias
b. Mycoplasmas
c. Chlamydias
d. Both a and c
Describe the phases of untreated syphilis.
Match the following diseases with the causative pathogen(s).
___ Peptic ulcers
___ Gastroenteritis (various forms)
___ Blood poisoning
___ Cholera
A. Vibrio cholerae
B. Vibrio parahaemolyticus
C. Vibrio vulnificus
D. Campylobacter jejuni
E. Helicobacter pylori
Match the pathogen with the listed vector responsible for transmitting it to humans.
___ Rickettsia typhi
___ Rickettsia prowazekii
___ Rickettsia rickettsii
___ Orientia tsutsugamushi
___ Ehrlichia chaffeensis
___ Borrelia burgdorferi
___ Borrelia recurrentis
___ Anaplasma phagocytophilum
A. Rat flea
B. Body louse
C. Hard tick
D. Mite
E. Soft tick