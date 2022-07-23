Match the following diseases with the causative pathogen(s).

The most severe rickettsial illness is caused by __________.
a. Rickettsia typhi
b. Rickettsia rickettsii
c. Orientia tsutsugamushi
d. Ehrlichia chaffeensis
The most severe rickettsial illness is caused by __________.
a. Rickettsia typhi
b. Rickettsia rickettsii
c. Orientia tsutsugamushi
d. Ehrlichia chaffeensis
Why have scientists had problems identifying the virulence factors of Treponema pallidum pallidum?
Match the pathogen with the listed disease(s) it causes.
___ Chlamydophila psittaci
___ Chlamydophila pneumoniae
___ Chlamydia trachomatis
___ Treponema pallidum pallidum
___ Treponema pallidum pertenue
___ Treponema pallidum endemicum
___ Treponema carateum
___ Borrelia burgdorferi
A. Syphilis
B. Trachoma
C. Sinusitis
D. Lymphogranuloma venereum
E. Proctitis
F. Pelvic inflammatory disease
G. Ornithosis
H. Yaws
I. Bejel
J. Pinta
K. Lyme disease
The smallest cellular microbes are __________.
a. Rickettsias
b. Mycoplasmas
c. Chlamydias
d. Both a and c
Describe the phases of untreated syphilis.
Discuss the prospects for the eradication of leptospirosis.