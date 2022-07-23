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Ch. 21 - Rickettsias, Chlamydias, Spirochetes, and Vibrios
Bauman - Microbiology with Diseases by Taxonomy 6th Edition
Bauman6th EditionMicrobiology with Diseases by TaxonomyISBN: 9780134832302Not the one you use?Change textbook
All textbooksBauman 6th EditionCh. 21 - Rickettsias, Chlamydias, Spirochetes, and VibriosProblem 4
Chapter 21, Problem 4

Match the following diseases with the causative pathogen(s).


___ Peptic ulcers
___ Gastroenteritis (various forms)
___ Blood poisoning
___ Cholera


A. Vibrio cholerae
B. Vibrio parahaemolyticus
C. Vibrio vulnificus
D. Campylobacter jejuni
E. Helicobacter pylori

Verified step by step guidance
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Identify the disease and recall the primary causative pathogen associated with it based on microbiological knowledge.
For Peptic ulcers, recognize that the bacterium known to colonize the stomach lining and cause ulcers is Helicobacter pylori.
For Gastroenteritis (various forms), consider common bacterial causes; Campylobacter jejuni is a well-known cause of bacterial gastroenteritis.
For Blood poisoning (septicemia), among the given options, Vibrio vulnificus is notable for causing severe wound infections and septicemia.
For Cholera, the causative agent is Vibrio cholerae, which produces cholera toxin leading to severe watery diarrhea.

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Video duration:
1m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Pathogenic Bacteria and Disease Association

Understanding which bacteria cause specific diseases is fundamental in microbiology. Each pathogen has unique characteristics and infection mechanisms that lead to particular clinical conditions, such as Helicobacter pylori causing peptic ulcers or Vibrio cholerae causing cholera.
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Guided course
03:40
Introduction to Pathogenic Toxins

Gastrointestinal Infections and Their Causative Agents

Gastroenteritis and related gastrointestinal diseases are often caused by various bacteria that disrupt normal gut function. Recognizing common pathogens like Campylobacter jejuni and Vibrio species helps in diagnosing and treating these infections effectively.
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Guided course
03:24
Lipid A Causes Septic Shock

Bacteremia and Blood Poisoning

Blood poisoning, or bacteremia, occurs when bacteria enter the bloodstream, potentially causing severe systemic infections. Certain Vibrio species, such as Vibrio vulnificus, are known to cause such invasive infections, highlighting the importance of identifying pathogens beyond localized infections.
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Guided course
08:59
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___ Chlamydophila psittaci

___ Chlamydophila pneumoniae

___ Chlamydia trachomatis

___ Treponema pallidum pallidum

___ Treponema pallidum pertenue

___ Treponema pallidum endemicum

___ Treponema carateum

___ Borrelia burgdorferi


A. Syphilis

B. Trachoma

C. Sinusitis

D. Lymphogranuloma venereum

E. Proctitis

F. Pelvic inflammatory disease

G. Ornithosis

H. Yaws

I. Bejel

J. Pinta

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