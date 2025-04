Find the  x x x values for which  5 x − 5 < 4 x + 5 \frac{5}{x - 5} < \frac{4}{x + 5} x−55​<x+54​ by graphing the functions  f ( x ) = 5 x − 5 f(x) = \frac{5}{x - 5} f(x)=x−55​ and  g ( x ) = 4 x + 5 g(x) = \frac{4}{x + 5} g(x)=x+54​ together.