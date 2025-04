Find the linear approximation of the function  g ( x ) g(x) g(x) for small values of  x x x using the formula  ( 1 + x ) k ≈ 1 + k x (1 + x)^k ≈ 1 + kx (1+x)k≈1+kx.

g ( x ) = ( 5 + 7 x ) 1 4 g(x)=\left(5+7x\right)^{\frac14}