Consider the function  F ( x ) = x 2 − 4 ∣ x ∣ − 2 F(x)=\frac{x^2-4}{|x|-2} F(x)=∣x∣−2x2−4​. Estimate the limit of  F ( x ) F(x) F(x) as  x → 2 x\to2 x→2 using the graph given below.