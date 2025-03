Given the function h ( x ) h(x) and the information that  h ( 2 ) = 5 h(2) = 5 h(2)=5 and  h ′ ( 2 ) = 4 h^{\prime}(2)=4 h′(2)=4, use linear approximation to estimate  h ( 1.9 ) h(1.9) h(1.9).