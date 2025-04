Prove the limit statement: lim ⁡ x → 0 x 3 sin ⁡ ( 1 x ) = 0 \lim_{x\rightarrow0}x^3\sin\left(\frac{1}{x}\right)=0 . Which of the following choices for  δ \delta δ (in terms of  ε \varepsilon ε) correctly proves this limit?