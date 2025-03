Consider the function  g ( x ) = b x ( 2 − x ) g(x)=bx(2-x) g(x)=bx(2−x), where  b b b is a real number and  1 ≤ b ≤ 3 1\le b\le3 1≤b≤3. If we define a new function p ( x ) = g ( g ( x ) ) p(x) = g(g(x)) , what is the degree of p ( x ) p(x) ?