Problem 115
Let A = { -6, - 12/4 , - 5/8 , - √3, 0, 1/4 , 1, 2π, 3, √12}. List all the elements of A that belong to each set. Irrational numbers
Problem 5
Fill in the blank(s) to correctly complete each sentence. In the expression 63, 6 is the ____ , and 3 is the ____ .
Problem 6
Evaluate each expression. 0/7
Problem 7
Evaluate each expression. 103
Problem 8
Evaluate each expression. 2∙5 - 10÷12
Problem 9
Evaluate each expression. |-4|
Problem 11
Evaluate each expression. |-10|
Problem 12
Evaluate each expression. |-15|
Problem 13
Evaluate each expression. -|4/7|
Problem 14
Evaluate each expression. -|7/2|
Problem 15
Evaluate each expression. -|-3|
Problem 16
Evaluate each expression. -|-12|
Problem 17
Determine whether each statement is true or false. |25| = |-25|
Problem 19
Determine whether each statement is true or false. |5+(-13) | = |5| + |-13|
Problem 20
Determine whether each statement is true or false. |8-12| = |8| - |12|
Problem 22
Determine whether each statement is true or false. |-5| ∙ |6| = |-5∙6|
Problem 23
Determine whether each statement is true or false. |-14| / |2| = |-14/2|
Problem 27
Find each sum or difference. -6 + (-13)
Problem 29
Find each sum or difference. -15+6
Problem 31
Find each sum or difference. 13 + (-4)
Problem 33
Find each sum or difference. -7/3 + 3/4
Problem 37
Find each sum or difference. 4 - 9
Problem 39
Find each sum or difference. -6 - 5
Problem 41
Find each sum or difference. 8 - (-13)
Problem 43
Find each sum or difference. -12.31 - (2.13)
Problem 45
Find each sum or difference. 9/10 - (-4/3)
Problem 47
Find each sum or difference. |-8 - 6|
Problem 49
Find each sum or difference. -2 - |-4|
Problem 50
Find each sum or difference. 16 - | -13|
Problem 51
Find each product or quotient where possible. -8(-5)
Ch. R - Review of Basic Concepts
Back