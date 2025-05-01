Skip to main content
6. Trigonometric Identities and More Equations
Double Angle Identities
6. Trigonometric Identities and More Equations

Double Angle Identities: Videos & Practice Problems

Learn ConceptsPracticeWorksheet
36 of 0
Problem 36Multiple Choice

Determine the value of the trigonometric expression:
(2 tan 67.5°)/(1 - tan2 67.5°)