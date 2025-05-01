Skip to main content
6. Trigonometric Identities and More Equations
Solving Trigonometric Equations Using Identities
6. Trigonometric Identities and More Equations

Solving Trigonometric Equations Using Identities: Videos & Practice Problems

Video LessonsPracticeWorksheet
30 of 0
Problem 30Multiple Choice

Find the solution(s) of the trigonometric equation. Consider the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)). Round your answer to four decimal places, if necessary.
sinx4cosx4=0\(\sin\[\frac{x}{4}\)-\(\cos\]\frac{x}{4}\)=0