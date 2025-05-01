Skip to main content
Solving Trigonometric Equations Using Identities
Solving Trigonometric Equations Using Identities: Videos & Practice Problems

Problem 9Multiple Choice

Find the solutions of the given equation over the interval [0°,360°)\(\left\)[0\(\degree\),360\(\degree\]\right\)).
sec2θ2tanθ=0\(\sec\)^2\(\theta\)-2\(\tan\]\theta\)=0