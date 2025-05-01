Skip to main content
6. Trigonometric Identities and More Equations
Solving Trigonometric Equations Using Identities
Solving Trigonometric Equations Using Identities: Videos & Practice Problems

Find all the exact solutions of the given equation. Express your answer in radians.
cos2xsinx=0\(\cos\)2x-\(\sin\) x=0