Skip to main content
6. Trigonometric Identities and More Equations
Introduction to Trigonometric Identities
6. Trigonometric Identities and More Equations

Introduction to Trigonometric Identities: Videos & Practice Problems

Video LessonsPracticeWorksheet
165 of 0
Problem 165Multiple Choice

If θ terminates in the second quadrant, and cot θ = -1/13, what is the exact value of sin θ?