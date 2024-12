Determine the exact value of the given trigonometric expression using the half-angle identity.

 cos ⁡ x 2 \cos\frac{x}{2} cos2x​ if  cot ⁡ x = − 5 \cot x=-5 cotx=−5 where  π 2 < x < π \frac{\pi}{2}<x<\pi 2π​<x<π