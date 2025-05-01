Skip to main content
Double Angle Identities
Double Angle Identities: Videos & Practice Problems

Problem 53Multiple Choice

Find the exact solutions of the given equation over the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)).
2sinx=sin(2x)\(\sqrt\)2\(\sin\) x=\(\sin\]\left\)(2x\(\right\))