A point  P ( − 11 61 , 60 61 ) P\left(-\frac{11}{61},\frac{60}{61}\right) P(−6111​,6160​) is plotted on the unit circle for a certain angle  θ \theta θ. Determine the values of the trigonometric functions  sin ⁡ θ \sin\theta sinθ,  cos ⁡ θ \cos\theta cosθ,  tan ⁡ θ \tan\theta tanθ,  cot ⁡ θ \cot\theta cotθ,  sec ⁡ θ \sec\theta secθ, and  csc ⁡ θ \csc\theta cscθ corresponding to this point.