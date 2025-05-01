Skip to main content
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations
Evaluate Composite Trig Functions
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations

Evaluate Composite Trig Functions: Videos & Practice Problems

Video LessonsPracticeWorksheet
11 of 0
Problem 11Multiple Choice

Find the solutions of the given equation over the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)).
tan2x+13=0\(\tan\)^2x+13=0